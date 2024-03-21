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Путин обратился к россиянам после подведения итогов выборов

Источник:
Sibnet.ru
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Выборы показали, что Россия — это одна семья, которая вместе идет по избранному историческому пути, заявил Владимир Путин в обращении к гражданам страны после официального подведения итогов выборов.

«По большому счету мы выбирали путь, по которому Россия пойдет дальше, выбирали будущее для себя и своих детей. И значимость этого события понимало абсолютное большинство избирателей, которые пришли на выборы», — сказал Путин.

Он отметил, что поддержка сограждан для него важнее победы и пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие. «Такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа, требует еще большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды», — подчеркнул российский лидер.

Накануне глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова на специальном заседании подвела официальные итоги голосования.

Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов — 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, Леонид Слуцкий — 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

GammiPluh

о еще один с уже названным заболеванием)))

mosquito__2010

Ну Данилов из когорты местных Данилонов и прочих Квадратиков) Не удивительно)

Sergej86

Насмешили. Может США, там и ЛГБТ есть и трансгендеры, и купить травушку-муравушку можно и потяжелей что-то...

pepelmetal

Наоборот, они будут приоритетной целью