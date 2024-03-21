Толстой заявил, что французских солдат ждет смерть на Украине

Российские военные будут убивать всех французских военнослужащих, которых Франция отправит на Украину, заявил вице-спикер Государственной Думы России Петр Толстой.

«Мы будем убивать всех французских солдат, которые прибудут на территорию Украины. Всех», — приводит ТАСС слова Толстого, сказанные им на французском языке французскому телеканалу BFM TV.

По его словам, 147 из 367 прибывших ранее на Украину французских наемников уже ликвидированы.

Толстой подчеркнул, что России «все равно» на заявления президента Франции Эммануэля Макрона и на его слова об отказе от лимитов в отношении оказания помощи Киеву.

Директор Служба внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявил, что Франция уже готовит воинский контингент для отправки на Украину, на начальном этапе он составит около 2 тысяч человек.