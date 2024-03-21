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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Толстой заявил, что французских солдат ждет смерть на Украине

Источник:
ТАСС
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Российские военные будут убивать всех французских военнослужащих, которых Франция отправит на Украину, заявил вице-спикер Государственной Думы России Петр Толстой.

«Мы будем убивать всех французских солдат, которые прибудут на территорию Украины. Всех», — приводит ТАСС слова Толстого, сказанные им на французском языке французскому телеканалу BFM TV.

По его словам, 147 из 367 прибывших ранее на Украину французских наемников уже ликвидированы.

Толстой подчеркнул, что России «все равно» на заявления президента Франции Эммануэля Макрона и на его слова об отказе от лимитов в отношении оказания помощи Киеву.

Директор Служба внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявил, что Франция уже готовит воинский контингент для отправки на Украину, на начальном этапе он составит около 2 тысяч человек.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Sergej86

Насмешили. Может США, там и ЛГБТ есть и трансгендеры, и купить травушку-муравушку можно и потяжелей что-то...

pepelmetal

Наоборот, они будут приоритетной целью

mosquito__2010

Ну Данилов из когорты местных Данилонов и прочих Квадратиков) Не удивительно)

GammiPluh

о еще один с уже названным заболеванием)))