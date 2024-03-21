Цены на золото установили новый исторический рекорд

Цена золота в четверг впервые поднялась выше отметки в 2200 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов на бирже Comex, которая является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи.

Так, апрельский фьючерс на золото утром 21 марта стоил 2209,1 доллара за тройскую унцию. Прошлый рекорд был зафиксирован 7 марта. Тогда золото пробило отметку в 2160 долларов за тройскую унцию.

Золото начало дорожать после того, как Федеральная резервная система США сохранила прогноз по базовой ставке в 2024 году. Накануне состоялось очередное заседание регулятора, на котором пятый раз подряд было решено сохранить учетную ставку неизменной в диапазоне 5,25–5,5%.

С середины февраля спрос на золото растет на фоне повышенных геополитических рисков. Актив выступает в качестве одной из самых надежных инвестиций. В целом тройная унция золота выросла в цене примерно на 11% с середины февраля.