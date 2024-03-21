Советник Байдена не смог сказать, когда Киеву ждать помощи от США

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе визита в Киев не сумел сказать, когда будет согласована новая помощь Украине.

«Я не могу предсказать сегодня, когда это произойдет, но мы работаем над тем, чтобы это произошло как можно скорее. И президент Джо Байден работает ежедневно, пытаясь обеспечить утверждение новой помощи конгрессом», — цитирует РИА Новости Салливана.

Администрации Джо Байдена в течение нескольких месяцев не удается убедить Конгресс согласовать новый запрос о помощи Украине. США еще в декабре прошлого года исчерпали возможности по передаче военных средств Киеву.

Белый дом ранее в марте сообщил, что изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит «на пару недель».