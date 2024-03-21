Секретарь СНБО Украины матом обозвал спецпредставителя Китая

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов нецензурно исковеркал имя спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя.

Ли Хуэй завершил европейское турне, направленное на поиск мирного решения украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами.

«Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет… Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитета, еще чего-то лишиться — свое отдавайте», — приводит РИА Новости слова Данилова, сказанные им в эфире телеканала «Рада».

Данилов отметил, что данный вопрос не может решать «какой-то» спецпредставитель КНР. При этом Данилов сделал вид, что не помнит, «как там его (Ли Хуэя, — ред.) фамилия», и нецензурно исковеркал имя дипломата.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в Давосе заявил, что не планировал встречаться с премьером КНР Ли Цяном, поскольку тот якобы не является лидером и не принимает решения.