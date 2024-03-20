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Возможности робота-гуманоида Eve показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Норвежская компания 1X продемонстрировала возможности человекоподобного робота Eve по выполнению бытовых задач. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Разработчики отмечают, что Eve способна к многоэтапной обработке задач без помощи людей. Так, робот достает предметы из сумки для покупок, убирает их в шкаф, самостоятельно открывает и закрывает дверцу.

Кроме этого, Eve использует мягкие инструменты — с помощью мягкой ткани робот аккуратно вытирает жидкость на столе. Механический гуманоид умеет складывать картонную коробку, чтобы она не помялась.

Наконец, на видео Eve показывает деликатное обращение с легко деформируемыми поверхностями, полностью в автономном режиме складывая рубашку.

Для своего робота 1X использует чипы с искусственным интеллектом, предоставленные компанией OpenAI, которую считают одним из мировых лидеров в этой сфере. Эта компания создала чат-бот ChatGPT.

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