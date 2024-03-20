Электронные сигареты и нагреваемый табак подорожают

Минимальные цены в рознице установят на жидкость для электронных сигарет, табак для кальянов и табачную смесь для курительных систем нагрева. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Предложенные в документе формулы позволяют определить минимальную цену одного грамма продукции с нагреваемым табаком, одного миллилитра жидкости для электронных сигарет и одного грамма табака для кальянов. Документ вступает в силу с 1 сентября.

Для каждой из позиций в зависимости от вида ее упаковки установлен свой повышающий коэффициент. Например, для одноразовых устройств он будет выше. Минсельхоз в ближайшее время рассчитает минимальные цены, а затем опубликует на своем сайте.

Эксперты отмечают, что установление минимального порога цен неизбежно приведет к росту стоимости такой продукции. Государство рассчитывает, что в результате введения таких цен сократится количество контрафакта и суррогата.

Минимальная цена определяется для того, чтобы сократить Ведь бывает, что их делают из дешевых материалов, используют дешевый пластик для того, чтобы больше продать», — предупредил депутат.