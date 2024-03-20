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Трамп потребовал абсолютного иммунитета перед выборами

Источник:
UPI
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Дональд Трамп потребовал признать, что он обладает абсолютным иммунитетом от обвинений о попытках отменить результаты президентских выборов 2020 года. Бывший президент США написал соответствующее письмо в Верховный суд.

«Президент не сможет функционировать, и само президентство не сможет сохранить свою жизненно важную независимость, если президенту грозит уголовное преследование за официальные действия после того, как он покинет свой пост», — говорится в ходатайстве Трампа.

По мнению команды юристов Трампа, лишение уголовного иммунитета «выведет из строя каждого будущего президента с помощью фактического шантажа и вымогательства», одновременно обрекая их «на годы почтовых травм от рук политических оппонентов».

Адвокаты Трампа ссылаются на решение Верховного суда в отношении бывшего американского лидера Ричарда Никсона, которое установило, что президенты пользуются абсолютным иммунитетом за гражданский ущерб, причиненный действиями в пределах их официальных обязанностей.

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Политика #Мир
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