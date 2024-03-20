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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия сформирует две новые армии

Источник:
Sibnet.ru
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Россия до конца года сформирует две общевойсковые армии и 13 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад, сообщил Глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, продолжится совершенствование состава армии «соразмерно возникающим угрозам военной безопасности страны».

Укреплять силы планируется на юго-западном направлении, где сохраняется сложная обстановка из-за военной операции на Украине. В частности, Южному военному округу поставят более 16 тысяч единиц современного вооружения и военной техники.

Глава Минобороны уточнил, что группировки российских войск продолжают выдавливание противника c занимаемых позиций и не дают ему закрепиться на новых рубежах. Он также отметил, что Запад крайне обеспокоен успехами российской армии.

Президент РФ Владимир Путин 26 февраля подписал указ, которым воссоздал Московский и Ленинградский военные округа вместо Западного военного округа. Также президент включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в Южный военный округ.

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Uynachalnica

Переложат и в топливо и ни разу не отменят! Уже было!

Sergej86

Насмешили. Может США, там и ЛГБТ есть и трансгендеры, и купить травушку-муравушку можно и потяжелей что-то...

pepelmetal

Наоборот, они будут приоритетной целью

volmen

Жаль, очень жаль. Соболезнования родным и близким.