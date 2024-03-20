Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала года

Потери Вооруженных сил Украины с начала года превысили 71 тысячу человек, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

«В целом потери ВСУ за этот период, то есть за прошедший с начала этого года, превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения. Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года», — сказал министр.

Российские военные уничтожили четыре танка Abrams и пять Leopard, 27 боевых машин пехоты Bradley, шесть пусковых установок HIMARS, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять Patriot.

Шойгу констатировал, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.

«Участились случаи дезертирства в рядах ВСУ. На подконтрольной Украине территории процветает мародерство в отношении мирных жителей. Киевский режим всячески скрывает от граждан реальную обстановку на поле боя», — отметил министр.