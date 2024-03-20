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МТС запустил сервис обмена местоположением

Источник:
Sibnet.ru
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Оператор МТС объявил о запуске мобильного приложения для обмена местоположением «Кто/Где», которое позволяет в реальном времени видеть на карте, где находятся твои друзья и близкие.

Обмениваться координатами можно только с теми пользователями, которые дали на это согласие. Система показывает не только последнюю зафиксированную точку на карте, но и процесс движения пользователя, сообщает пресс-служба оператора.

Приложение бесплатное, в базовой версии оно уже доступно для устройств на iOS и Android. В будущем в «Кто/Где» появятся дополнительные сервисы для друзей: статусы, планы, события, стикеры и сообщения.

При этом сервис «Кто/Где» доступен не только пользователям МТС, установить его могут клиенты любых операторов.

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