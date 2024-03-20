США заблокировали осуждение G7 выборов президента России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления Группы семи (G7) с осуждением прошедших в России президентских выборов, пишут западные СМИ со ссылкой на свои источники.

Итальянские представители в G7 подготовили заявление, в котором российские выборы назывались фарсом/ При этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан дал положительное заключение, но Госдеп счел формулировки заявления неуместными, приводит ТАСС газеты La Repubblica.

Источники пояснили, что решение Госдепа было продиктовано желанием не давать повода Москве вмешиваться в грядущие в ноябре американские выборы.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, действующий глава государства Владимир Путин победил с 87,28% голосов. На выборах зафиксирована рекордная в новейшей истории России явка — 77,44%.