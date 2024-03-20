Киркоров объявил себя преемником Леонтьева

Филипп Киркоров высказался о завершении карьеры Валерия Леонтьева и заявил, что он преемник артиста и гордится этим.

«Это мастер экстра-класса. И я горжусь, что у меня есть такой учитель. Он мой учитель, и я горжусь, что он меня называет своим приемником что ли, может быть. Это очень даже приятно», — сказал Киркоров телеграм-каналу «НеМалахов».

Валерий Леонтьев объявил о завершении карьеры в день своего 75-летия. Он сказал, что больше не будет давать концерты и не станет утраивать прощальные гастроли.