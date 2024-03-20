Реестр многодетных семей запустят в России

Реестр многодетных семей начнет функционировать в России с 1 июля 2024 года, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

По словам главы ведомства, он «позволит упростить процедуру взаимоотношений, взаимодействия со всеми органами, со всеми структурами, которые предоставляют те или иные преференции многодетным семьям».

Котяков также напомнил, что вскоре появится единое удостоверение многодетной семьи, которое будет существовать и в электронном виде. Многодетной семьей является семья, имеющая трех и более детей, такой статус будет устанавливаться бессрочно.

На сегодня единое пособие для семей с детьми получают свыше 11 миллионов детей и около 400 тысяч беременных женщин. Кроме того, по его данным, в России выдано порядка 2 миллионов сертификатов на материнский капитал на первого ребенка с 2020 года.