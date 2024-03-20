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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Украинские дроны сбили неподалеку от базы стратегической авиации

Источник:
Sibnet.ru
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Российская ПВЛ уничтожила над Энгельсом Саратовской области несколько украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что над городом Энгельс прогремели от двух до четырех, от которых «дрожали окна в рамах».

В Энгельсе расположена авиабаза Дальней авиации ВКС России. Там базируются стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

GammiPluh

Ты Грема оправдываешь??? хахахаха... да ты угораешь

mosquito__2010

Ты и преступный майдан по насильственному захвату власти преступниками оправдывал устроенный США результатом...

pepelmetal

Вперёд рагули, хозяин приказ отдал

GammiPluh

что можно ответить на бессвязное забивание комментариев текстом