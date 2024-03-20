Украинские дроны сбили неподалеку от базы стратегической авиации

Российская ПВЛ уничтожила над Энгельсом Саратовской области несколько украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что над городом Энгельс прогремели от двух до четырех, от которых «дрожали окна в рамах».

В Энгельсе расположена авиабаза Дальней авиации ВКС России. Там базируются стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС.