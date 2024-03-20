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Взорвавшего петарды в банке мужчину задержали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Полицейские в Новосибирске установили личность мужчины, который бросил петарды в отделении банка в Новосибирск, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Во вторник, 19 марта мужчина, предположительно, из хулиганских побуждений, бросил зажженные петарды в помещение одного из отделений банка, рассказали ранее в полиции.

«Сотрудники отдела полиции № 5 "Дзержинский" УМВД России по городу Новосибирску установили гражданина, причастного к совершению противоправного деяния в отделении банка. Подозреваемый - 46-летний житель Новосибирска — был доставлен в отдел полиции», — уточнили в пресс-службе.

По результатам проведенных мероприятий будет принято решение о привлечении гражданина к ответственности.

По данным телеграм-канала Baza, мужчина взорвал петарды, поверив мошенникам, которые обманом вынудили его взять кредиты в нескольких банках. Он думал, что помогает силовикам выманить мошенников из подвала банка.

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