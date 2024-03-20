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Путин призвал повысить уровень безопасности банковской системы

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин заявил, что нужно повышать уровень безопасности финансовой системы, в частности, банковской.

«В координации с другими профильными структурами важно повышать уровень безопасности банковской и в целом финансовой системы», — сказал Путин на коллегии Федеральной службы безопасности.

Президент призвал ФСБ оказывать поддержку российским развивающимся компаниям, которые «столкнулись с незаконными санкциями и нечестной конкуренцией, и с откровенно враждебными действиями».

По словам Путина, за такими действиями стоят «власти ряда государств и их специальных служб».

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Экономика #Деньги
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