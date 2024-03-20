Путин призвал повысить уровень безопасности банковской системы

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно повышать уровень безопасности финансовой системы, в частности, банковской.

«В координации с другими профильными структурами важно повышать уровень безопасности банковской и в целом финансовой системы», — сказал Путин на коллегии Федеральной службы безопасности.

Президент призвал ФСБ оказывать поддержку российским развивающимся компаниям, которые «столкнулись с незаконными санкциями и нечестной конкуренцией, и с откровенно враждебными действиями».

По словам Путина, за такими действиями стоят «власти ряда государств и их специальных служб».