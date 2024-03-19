НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Отправку срочников в зону СВО исключили

Источник:
РИА Новости
151 1
Берцы, сапоги, призыв
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Призываемые этой весной на срочную службу не будут направляться в зону специальной военной операции, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, число призывников является «константой» и устанавливается заблаговременно. Число тех, кто подлежит призыву, а также параметры этого процесса останутся неизменными, заверил парламентарий.

С 1 января 2024 года действует закон о повышении призывного возраста. Теперь служить должны будут мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Раньше верхней планкой был возраст в 27 лет. Те, кто достиг этого возраста до вступления закона в силу, не будут считаться уклонистами.

Уклонистам грозит уголовная ответственность по части первой статьи 328 УК РФ: до 200 тысяч рублей штрафа, до шести месяцев ареста, до двух лет принудительных работ или лишения свободы.

Еще по теме
США «помогли» России разведданными для ударов по Украине
Стартовало строительство крупнейшей базы НАТО в Европе
Шойгу поручил установить на корабли средства для поражения дронов
Российские военные уничтожили элитный отряд ВСУ одним ударом
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Топ-10 регионов по явке на выборах президента
Жюри шоу «Маска» разоблачили Арлекина в шестом выпуске
Штаб ВСУ уничтожили прямым попаданием ракеты. ВИДЕО
Почему женщина превращается в чудовище после брака
Обсуждение (1)
Картина дня
США признали Путина президентом, но поздравлять отказались
Госдума рассмотрит отмену транспортного налога
Власти Белгородской области вывезут детей в другие регионы
Введены налоговые льготы на долгосрочные сбережения
О самом главном
Почему женщина превращается в чудовище после брака
Что означают масленичные и блинные поговорки
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Что такое оговорки по Фрейду
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Все статьи
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
61
Явка побила рекорд на президентских выборах в России
48
Сенатор Грэм потребовал от Киева отправить на фронт молодежь
40
Решение Хрущева по Крыму назвали непростительной ошибкой
37
Диверсанты ВСУ попытались закрепиться в белгородской Козинке
37
Президент РФ одобрил идею санитарной зоны у границы с Украиной