Отправку срочников в зону СВО исключили

Призываемые этой весной на срочную службу не будут направляться в зону специальной военной операции, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, число призывников является «константой» и устанавливается заблаговременно. Число тех, кто подлежит призыву, а также параметры этого процесса останутся неизменными, заверил парламентарий.

С 1 января 2024 года действует закон о повышении призывного возраста. Теперь служить должны будут мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Раньше верхней планкой был возраст в 27 лет. Те, кто достиг этого возраста до вступления закона в силу, не будут считаться уклонистами.

Уклонистам грозит уголовная ответственность по части первой статьи 328 УК РФ: до 200 тысяч рублей штрафа, до шести месяцев ареста, до двух лет принудительных работ или лишения свободы.