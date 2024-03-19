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Валерий Леонтьев завершил карьеру

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Певец Валерий Леонтьев в день своего 75-летия объявил, что уходит со сцены. Он даже не планирует устроить прощальный тур по городам.

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в "Октябрьском" и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — сказал артист «МК».

Леонтьеву исполнилось 75 лет 19 марта. Он начинал музыкальную карьеру в 1966 году, когда ему было 17 лет.

Среди хитов Леонтьева — «Вернисаж», «Исчезли солнечные дни», «Каждый хочет любить», «Полет на дельтаплане».

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