НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Android-смартфоны научились эффективно сжимать приложения

Источник:
Sibnet.ru
211 1

Операционная система Android 15 научилась эффективно сжимать приложения, что позволит экономить память на смартфонах и планшетах.

Новая функция получила название App Archiving, пишет портал Android Authority. После сжатия программа представляет собой только код, который позволяет Google Play восстановить полную версию при нажатии на иконку с сохранением прежних данных пользователя.

Так, эксперты издание опробовали функцию на приложении Uber. Изначально оно занимало 387 МБ памяти. После архивирования размер сократился до 17,64 МБ — это на 95,4% меньше оригинала.

Функция позволит архивировать программы вручную, а также разрешить автоматически поступать так с приложениями, которые редко используют на устройстве. App Archiving будет работать с приложениями из магазинов, которые поддерживают формат Android App Bundle.

Еще по теме
YouTube получил новую версию для умных телевизоров
Сбер создал юридического помощника на основе ИИ
Нейросеть Sora станет доступна всем желающим
Как удалить OneDrive из Windows
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
173002
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
17724
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
16214
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
18327
1
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
27803
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
161214
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
19417
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
19634
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
22362
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
38083
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Топ-10 регионов по явке на выборах президента
Жюри шоу «Маска» разоблачили Арлекина в шестом выпуске
Штаб ВСУ уничтожили прямым попаданием ракеты. ВИДЕО
Почему женщина превращается в чудовище после брака
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

Asd10

На украинских каналах сейчас даёт интервью канадский политолог Шабанов. Объясняет почему Украине вилы....

Батя на диване

как удобно сейчас прикрываться Холокостом

mosquito__2010

Жаль конечно хохлов в определенной степени. Американцы с британцами их очень сильно обманули в 2014 г....

Asd10

И, заметь, тень от гусениц не с той стороны👆