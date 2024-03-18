Android-смартфоны научились эффективно сжимать приложения

Операционная система Android 15 научилась эффективно сжимать приложения, что позволит экономить память на смартфонах и планшетах.

Новая функция получила название App Archiving, пишет портал Android Authority. После сжатия программа представляет собой только код, который позволяет Google Play восстановить полную версию при нажатии на иконку с сохранением прежних данных пользователя.

Так, эксперты издание опробовали функцию на приложении Uber. Изначально оно занимало 387 МБ памяти. После архивирования размер сократился до 17,64 МБ — это на 95,4% меньше оригинала.

Функция позволит архивировать программы вручную, а также разрешить автоматически поступать так с приложениями, которые редко используют на устройстве. App Archiving будет работать с приложениями из магазинов, которые поддерживают формат Android App Bundle.