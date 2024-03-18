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Умер король Великобритании Карл III

Источник:
Sibnet.ru
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Король Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III
Фото: Hugo Burnand / OGL 3

Король Великобритании Карл III умер, сообщил Букингемский дворец. Ему было 75 лет, причины смерти официально не называются.

Сообщение о смерти британского короля Карла III оказалось фейком

Король вступил на престол после смерти своей матери Елизаветы II, он правил менее года. В феврале 2024 года стало известно, что у монарха диагностировали рак, при этом тип онкологии не уточнялся.

Карл III родился в 1948 году и взошел на престол 8 сентября 2022 года после смерти своей матери, королевы Елизаветы II. Наследником он стал, когда Елизавета взошла на престол в 1952 году. В 1958 году он стал принцем Уэльским.

Какой член королевской семьи вступает на престол в случае смерти или отречения существующего члена королевской семьи, определяется согласно Акту о престолонаследии. Первым на очереди наследником престола является старший ребенок монарха.

Наследником Карла III является его старший сын Уильям, принц Уэльский. Старший ребенок Уильяма, принц Джордж, является вторым в очереди на престол, а его дочь принцесса Шарлотта — третьей.

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