Умер король Великобритании Карл III

Король Великобритании Карл III умер, сообщил Букингемский дворец. Ему было 75 лет, причины смерти официально не называются.

Король вступил на престол после смерти своей матери Елизаветы II, он правил менее года. В феврале 2024 года стало известно, что у монарха диагностировали рак, при этом тип онкологии не уточнялся.

Карл III родился в 1948 году и взошел на престол 8 сентября 2022 года после смерти своей матери, королевы Елизаветы II. Наследником он стал, когда Елизавета взошла на престол в 1952 году. В 1958 году он стал принцем Уэльским.

Какой член королевской семьи вступает на престол в случае смерти или отречения существующего члена королевской семьи, определяется согласно Акту о престолонаследии. Первым на очереди наследником престола является старший ребенок монарха.

Наследником Карла III является его старший сын Уильям, принц Уэльский. Старший ребенок Уильяма, принц Джордж, является вторым в очереди на престол, а его дочь принцесса Шарлотта — третьей.