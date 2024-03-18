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Памфилова сообщила о рекордной явке в новейшей истории России

Источник:
Sibnet.ru
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Явка на выборах президента России в 2024 году составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории России, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

«Всего по состоянию на 10 утра в этих выборах приняли участие 87 113 127 уважаемых наших избирателей. То есть явка у нас впервые, она рекордная, беспрецедентная, ее не было никогда — это 77,44%», — сказала Памфилова.

По предварительным подсчетам на 10.30 мск понедельника, 18 марта, самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,29%, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов — 4,3%, кандидат от фракции «Новые люди» Владислав Даванков — 3,84%, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,21%.

На президентских выборах в 2018 году Путин набрал 76,69%. 


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