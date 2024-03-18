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Даванков победил на участке в Новосибирском госуниверситете

Источник:
Sibnet.ru
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Владислав Даванков
Владислав Даванков
Фото: Official website of the Russian State Duma / CC BY 4.0

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди») выиграл выборы президента на избирательном участке в Новосибирском государственном университете.

По данным ЦИК, Даванков набрал 42,5%, за ним — Владимир Путин с результатом 40,66%.

В Новосибирской области Даванков занимает второе место с 6,4% голосов. У Путина — 83,8%. Явка избирателей в регионе составила 60,17%.

ЦИК обработал 99,01% протоколов. Путин победил с результатом 87,33%. Николай Харитонов от КПРФ набрал 4,31%, Даванков — 3,79%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 3,19%.

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Политика #Россия #Новосибирск
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