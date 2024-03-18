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Команды Востока оказались сильнее в четвертьфинале плей-офф КХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ХК «Металлург»

Первые матчи серий четвертьфинала плей-офф КХЛ прошли в субботу и воскресенье, определились первые лидеры.

Четвертьфинал плей-офф проходит перекрестно: команды Восточной конференции играют с командами Западной конференции. В 1/4 финала играют «Динамо М» — «Трактор», «Спартак» — «Металлург», СКА — «Автомобилист», «Локомотив» — «Авангард».

Почти все победители первого матча в серии — команды Востока. В парах победили «Трактор», «Металлург», «Автомобилист». Только «Локомотив» смог обыграть «Автомобилист», став единственной командой победителей Западной конференции.

Следующие ближайшие матчи пройдут в понедельник, 18 марта. Сыграют «Авангард» — «Локомотив» (16.30 по мск) и «Динамо» — «Трактор» (16.30 по мск).

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velam

У Макрона Наполеоновские корни взыграли, зохотел уменьшить население Франции?

nicollaich

Аппендиксу начальника только не говорите.Не переживёт.

Captain Nemo

А вас бояться никто не заставляет.Что разгунделся то

Asd10

Франции надо увеличивать свою вовлеченность сейчас, штоб при распиле укры потребовать себе кусок побольше.