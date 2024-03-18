Команды Востока оказались сильнее в четвертьфинале плей-офф КХЛ

Первые матчи серий четвертьфинала плей-офф КХЛ прошли в субботу и воскресенье, определились первые лидеры.

Четвертьфинал плей-офф проходит перекрестно: команды Восточной конференции играют с командами Западной конференции. В 1/4 финала играют «Динамо М» — «Трактор», «Спартак» — «Металлург», СКА — «Автомобилист», «Локомотив» — «Авангард».

Почти все победители первого матча в серии — команды Востока. В парах победили «Трактор», «Металлург», «Автомобилист». Только «Локомотив» смог обыграть «Автомобилист», став единственной командой победителей Западной конференции.

Следующие ближайшие матчи пройдут в понедельник, 18 марта. Сыграют «Авангард» — «Локомотив» (16.30 по мск) и «Динамо» — «Трактор» (16.30 по мск).