Путин впервые прокомментировал смерть Навального

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал смерть Алексея Навального в колонии, он впервые произнес фамилию оппозиционера.

«Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. У нас были и другие случаи, когда люди уходили из жизни в местах лишения свободы. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало, и неоднократно», — сказал Путин во время общения с журналистами в своем предвыборном штабе.

Также он добавил, что за несколько дней до смерти Навального получил от «некоторых коллег» предложение обменять оппозиционера «на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы западных стран».

«Вы можете мне поверить, можете — нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, я сказал: "Я согласен". <…> Только при одном условии, сказал: "Мы его поменяем, и чтобы он не возвращался, пускай там сидит"», — рассказал Путин.

Навальный внезапно умер в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа 16 февраля. В медицинском свидетельстве, выданном его матери, говорилось, что его смерть наступила по естественным причинам. Оппозиционера похоронили на Борисовском кладбище в Москве 1 марта.