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Путин гарантировал победу в первом туре

Источник:
Sibnet.ru
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Действующий президент Владимир Путин после подсчета 59,17% бюллетеней гарантировал победу в первом туре. По данным ЦИК, за него проголосовали 87,27% избирателей.

На втором месте — Николай Харитонов, у него 4,18% голосов. Далее идут Владислав Даванков с результатом 3,99% и Леонид Слуцкий, который набрал 3,12%.

Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. На данный момент Путин набрал уже более 50% от общего количества голосов.

Согласно данным ЦИК, общая федеральная явка на выборах президента России составила рекордные 74,22%.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

velam

У Макрона Наполеоновские корни взыграли, зохотел уменьшить население Франции?

nicollaich

Аппендиксу начальника только не говорите.Не переживёт.

mosquito__2010

Надеюсь в этом самолете хорошая вентиляция.

mosquito__2010

Вот что бывает когда преступники захватывают власть не законным путём и обрекают на неминуемую гибель...