Путин гарантировал победу в первом туре

Действующий президент Владимир Путин после подсчета 59,17% бюллетеней гарантировал победу в первом туре. По данным ЦИК, за него проголосовали 87,27% избирателей.

На втором месте — Николай Харитонов, у него 4,18% голосов. Далее идут Владислав Даванков с результатом 3,99% и Леонид Слуцкий, который набрал 3,12%.

Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. На данный момент Путин набрал уже более 50% от общего количества голосов.

Согласно данным ЦИК, общая федеральная явка на выборах президента России составила рекордные 74,22%.