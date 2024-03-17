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Явка побила рекорд на президентских выборах в России

Источник:
Sibnet.ru
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Общая явка на выборах президента России, включая дистанционное электронное голосование, по состоянию на 15.45 по мск составила более 70,81%, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Таким образом, побит рекорд явки на президентских выборах в России. Ранее они никогда не достигала 70%.

На выборах 1996 года, которые прошли в два тура, явка в первом туре равнялась 69,8%, во втором — 69,4%. В 2000 году проголосовали 68,7% избирателей, в 2004-м — 64,3% в 2008-м — 69,8%, в 2012 году — 65,3%. На последних президентских выборах в 2018 году явка составила 67,5%.

Голосование на выборах президента России проходит в течение трех дней — с 15 по 17 марта. В бюллетенях четыре кандидата — член партии «Новые люди» Владислав Даванков, самовыдвиженец Владимир Путин, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

velam

У Макрона Наполеоновские корни взыграли, зохотел уменьшить население Франции?

nicollaich

Аппендиксу начальника только не говорите.Не переживёт.

mosquito__2010

Надеюсь в этом самолете хорошая вентиляция.

mosquito__2010

Вот что бывает когда преступники захватывают власть не законным путём и обрекают на неминуемую гибель...