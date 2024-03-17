Макрон призовет Россию прекратить огонь в дни Олимпиады

Франция предложит России установить режим прекращения огня на время Олимпийских игр в Париже, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Инстанции решили, что Россия как государство не может участвовать в этих играх, но атлеты могут выступать под белым флагом только как спортсмены и участвовать в соревнованиях», — приводит ТАСС слова Макрона, сказанные им в интервью ведущим единого украинского телемарафона

Тогда украинская журналистка сказала Макрону, что он должен требовать от России прекратить огонь на время Олимпийских игр. «Да, мы это попросим», — сказал французский президент.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. 8 декабря 2023 года МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований.