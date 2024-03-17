Нигер попросил американских военных «на выход»

Захватившие власть в Нигере мятежники немедленно разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским находиться на территории страны, сообщил представитель режима полковник Амаду Абдраман.

Решение было принято после недавнего визита американских чиновников в Нигер. Американские официальные лица нарушили дипломатический протокол и не проинформировали новые власти о составе делегации, дате ее прибытия и повестке дня, приводит ТАСС заявление Абдрамана.

По данным западных СМИ, на севере Нигера действует американская база БПЛА. На конец 2023 года в стране находилось около 1,1 тысяч военных из США.

В конце июля 2023 года в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Тчиани.