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Россияне рассказали, на что копят детям

Источник:
«Известий»
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Большая часть россиян (75%) готова финансово поддерживать своих детей во взрослом возрасте, следует из результатов исследования НПФ «Достойное будущее».

Как показал опрос, 20% россиян полагает, что детей нужно материально поддерживать только лишь до совершеннолетия. 80% придерживается мнения, что детям нужна финансовая поддержка родителей и в более взрослом возрасте, приводят «Известия» результат опроса

Так, например, почти треть респондентов (29%) полагает, что денежная поддержка родителей необходима детям до 25 лет, 27% респондентов считает, что до 35 лет. И почти четверть россиян (24%) уверена, что отцы и матери должны поддерживать детей всю жизнь, пока есть силы и возможности.

При этом, отвечая на вопрос: «На какие цели целесообразно формировать капитал для ребенка?» мнения россиян разделились. Самым популярным ответом стало жилье (этот вариант отметили 32% респондентов), на втором месте — образование, за этот пункт проголосовали 27% респондентов.

Тройку лидеров закрыла потребность откладывать на свадьбу, этот пункт назвали 19% опрошенных. Необходимость формировать первоначальный капитал ребенку для покупки автомобиля и открытия собственного бизнеса назвал каждый десятый респондент.

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