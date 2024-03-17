Врач дал советы по улучшению качества сна

Качественный матрас, подушка, одеяло и постельное белье сделают сон гораздо более комфортным и улучшат его качество, рассказал врач-невролог и сомнолог Николай Ильин.

«Ортопедические подушка и матрас поддерживают позвоночник во время сна и обеспечивают их максимальное восстановление без зажимов и болей», — отметил врач, отметив, что это не те вещи, на которых стоит экономить.

По словам Ильина, нужно помнить и о поддержании комфортной температуры во время сна. «На это может повлиять материал постельного белья: например, сатин помогает согреться зимой, но дарит приятную прохладу в теплое время года», — сказал эксперт.

Врач рекомендовал отказаться от черного чая сразу перед сном, поскольку в одной его чашке содержится 47 миллиграмм кофеина. Это практически две трети количества в чашке кофе. Именно поэтому черный чай перед сном может помешать уснуть.

Употребление сладкого поздно вечером повышает уровень сахара в крови, как следствие инсулина, и может привести не только к повышенной возбужденности и проблемам со сном, объяснил специалист.

Ильин также отметил, что, чтобы лучше спать ночью, важно не переборщить с дневным сном. Иначе это может отразиться на качестве ночного отдыха. Лучшее время для дневного сна — 20 минут после обеда и не позже 14–15 часов дня.