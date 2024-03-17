Явка по итогам двух дней голосования составила почти 60%

Более 58% избирателей на 21.00 (мск) субботы, 16 марта проголосовали на участках на президентских выборах в России по итогам двух дней голосования, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе приняло участие 90% из 4,67 миллиона заявившихся. Ожидается, что в сумме с московской платформой число голосовавших онлайн может превысить 7 миллионов человек, сказал ТАСС зампред ЦИК Николай Булаев.

Механизм дистанционного электронного голосования впервые используется на выборах президента России. Оно проходит в 29 регионах России: в 28 регионах — на федеральной платформе, в Москве — на собственной региональной платформе.

Голосование на выборах президента России проходит в течение трех дней — с 15 по 17 марта. В бюллетенях четыре кандидата — член партии «Новые люди» Владислав Даванков, самовыдвиженец Владимир Путин, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.

Явка на президентских выборах в России никогда не достигала 70%. На выборах 1996 года, которые прошли в два тура, явка в первом туре равнялась 69,8%, во втором — 69,4%. В 2008 году — более 69%. На выборах в 2012 году — 65,3%. На последних президентских выборах в 2018 году явка составила 67,5%