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Россия «заглушила» самолет с министром обороны Британии

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет с министром обороны Британии Грантом Шаппсом на борту, летевшей из Польши обратно в Соединенное Королевство, был «заглушен» российскими средствами радиоэлектронной борьбы.

Сигнал GPS был заблокирован в течение 30 минут, когда самолет Dassault 900LX ВВС Британии пролетал вблизи Калининградской области над Балтийским морем. Пилотам пришлось использовать альтернативные методы для определения местоположения, пишет The Times.

По данным телеканала ITV, перевозивший британского министра самолет не был оснащен специальными системами защиты от помех связи, из-за решения военного руководства сократить расходы.

Ранее российские военные в ходе испытаний систем радиоэлектронной борьбы предположительно подавили навигационный сигнал GPS на половине территории Польши и Сувалкском коридоре. Проблемы наблюдались также в Финляндии и Эстонии.

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Оборона #Оружие
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Топ комментариев

pepelmetal

А губозакаточную машинку им не выдать?

CaRdan

Тогда Европа пусть вернет Янтарную комнату, что уж там.

GammiPluh

Даже если там не 500, а 200 трупов и сколько то сотен раненых... ни что не меняет исход этой операции......

Гаврило Принцип

Там долги за газ перекрывают всё «румынское золото» в несколько раз)