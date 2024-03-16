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Запад откажется от Украины из‑за провала на фронте

Источник:
Sibnet.ru
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Западные страны отказываются от Украины из-за неудач на фронте, констатировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Макроны, Боррели и все остальные Блинкены, которые затягивали Украину, украинский народ в эту страшную бойню, провоцируя ее и обещая ей прекрасное светлое демократическое будущее, сейчас от нее отказываются», — сказала Захарова в интервью РИА Новости.

По ее словам, западные страны в будущем не станут защищать народ и суверенитет Украины, а лишь продолжат использовать страну для финансовой выгоды и ведения войны против России.

«Сначала они были как бы вместе с Украиной, помните? Они говорили про единый фронт, про то, что они все вместе, что Украина вот-вот уже часть этого прекрасного сада. А как дело дошло до полного фиаско, это все к Украине», — отметила Захарова.

Кремль ранее неоднократно заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам, а также напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт.

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Топ комментариев

pepelmetal

А губозакаточную машинку им не выдать?

CaRdan

Тогда Европа пусть вернет Янтарную комнату, что уж там.

GammiPluh

Даже если там не 500, а 200 трупов и сколько то сотен раненых... ни что не меняет исход этой операции......

Гаврило Принцип

Там долги за газ перекрывают всё «румынское золото» в несколько раз)