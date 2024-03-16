Обнаружены способные выжить на Марсе бактерии

Международная группа ученых обнаружила две новые бактерии, обитающие в экстремальной среде высокогорных озер Чили. Такие условия напоминают ранний Марс.

Специалисты совершили открытие благодаря созданному ими методу более точной идентификации микробов-экстремофилов. Способ основан на анализе фрагментов белка, а не на изучении генетического материала микроорганизмов.

Исследователи начали свои поиски с образцов воды из пяти высокогорных андских озер на высоте более 3,7 километра. Из взятых проб ученые культивировали 66 микробов. Затем они изучили специфические фрагменты белков, известные как пептиды.

С помощью метода специалисты идентифицировали два потенциально новых типа экстремофилов, говорится в статье исследователей, опубликованной научным изданием Journal of Proteome Research.

В перспективе с помощью метода профилирования белков ученые смогут как идентифицировать внеземную жизнь, отмечают участники исследования.