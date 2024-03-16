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Раскрыта явка в Новосибирской области в первый день выборов

Источник:
Sibnet.ru
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Явка избирателей в первый день голосования на выборах президента России в Новосибирской области с учетом дистанционного голосования составила 27,55%, сообщил областной избирком в своем телеграм-канале.

Без учета дистанционного голосования явка избирателей в Новосибирской области 15 марта составила 23,65% — проголосовали 462 517 избирателей. Дистанционно проголосовал 144 231 избиратель (59%). Таким образом, общая явка составила 27,55%.

В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также в регионе применяется дистанционное электронное голосование. Общая численность избирателей — 2 175 076 человек.

На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Новосибирской области составила 60,41%, при этом тогда выборы проходили в один день. На этот раз голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

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Политика #Россия #Новосибирск
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Топ комментариев

pepelmetal

А губозакаточную машинку им не выдать?

CaRdan

Тогда Европа пусть вернет Янтарную комнату, что уж там.

GammiPluh

Даже если там не 500, а 200 трупов и сколько то сотен раненых... ни что не меняет исход этой операции......

Гаврило Принцип

Там долги за газ перекрывают всё «румынское золото» в несколько раз)