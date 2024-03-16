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Развеян главный миф о женском алкоголизме

Источник:
Sibnet.ru
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Общество уверено, что женский алкоголизм неизлечим, но это — миф, заявил психиатр-нарколог Руслан Исаев.

Женский алкоголизм — это не отдельное заболевание, как его часто пытаются представить, но отличия от мужской аналогичной зависимости, рассказал Исаев в эфире «Радио 1».

У женщин алкоголизм проявляется позже, потому что они стараются придерживаться социальных норм поведения. В основном это происходит после 40 лет. Причинами могут стать депрессия или тревожное расстройство. Неудачные истории с замужеством или детьми могут перевести женщину из состояния частого употребления алкоголя в стадию алкоголизма.

«У мужчин алкогольная зависимость развивается в более молодом возрасте. Это связано с тем, что мужской организм подвержен поискам новизны и различным авантюрам. Также мужчины проще относятся к употреблению наркотиков и алкоголя. Они не боятся рисковать, и эти риски приводят к более раннему развитию алкоголизма», — отметил врач.

Еще миф и правда о женском алкоголизме

У алкогольной зависимости выделяют три формы: легкую, среднюю и тяжелую. По словам нарколога, женский алкоголизм в легкой форме может пройти сам собой. На этой стадии женщина борется с пагубной привычкой из-за неодобрения общества.

В поле зрения врачей чаще попадают женщины уже со средними и тяжелыми формами заболевания. При этом Исаев подчеркнул, что и тяжелая форма сейчас излечима. Во многом успех терапии зависит от готовности пациентки и поддержки ее близких.

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