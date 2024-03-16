Байден оскорбил Путина на праздничном обеде

Президент США Джо Байден на праздничном обеде с конгрессменами в качестве аргументации для выделения нового пакета помощи Киеву использовал оскорбления в адрес российского лидера Владимира Путина. Мероприятие транслировал Белый дом.

Байден призывал конгрессменов утвердить его запрос об ассигнованиях для Украины на праздничном обеде в честь Ирландии. Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине

«Я уверен, что подавляющее большинство, извините, что я говорю это, но я думаю, большинство членов конгресса готовы исполнить свою часть. И я продолжаю призывать каждого в этой комнате противостоять Владимиру Путину. Он бандит», — заявил Байден.

Путин в феврале этого года сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, так как действующий американский лидер — «более опытный» и «прогнозируемый».