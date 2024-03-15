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Токаев предложил изменить герб Казахстана

Источник:
Sibnet.ru
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государственный герб Казахстана
государственный герб Казахстана
Фото: Avi1111 dr. avishai teicher / CC BY-SA 4.0

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил изменить государственный герб, поскольку он имеет признаки советской эпохи и слишком сложен для восприятия.

Глава Казахстана выдвинул такое предложение на заседании Национального курултая, передает «Интерфакс». Токаев при этом сослался на доводы экспертов, а также мнение «неравнодушных граждан».

«Полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи», — сказал он.

Если инициатива будет поддержана, специально созданная комиссия займется изучением этого вопроса, заявил Токаев. Затем будет объявлен открытый конкурс на лучший эскиз нового герба Казахстана.

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Топ комментариев

corrector

У него "решающие месяцы" уже два года подряд, может это месячные ? может пол сменить хочет ?

se 34

С его слов "Москва не остановится ", а что дальше пойдет европу захватывать? он что тупой?

corrector

если так всё прям пилили, то почему наши сделали , а твои богоподобные мерикосы нет ? просто тупые...

GammiPluh

и? ВСУ разбиты, понеся огромные потери... даже пиар успеха не вышло