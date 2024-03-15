Токаев предложил изменить герб Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил изменить государственный герб, поскольку он имеет признаки советской эпохи и слишком сложен для восприятия.

Глава Казахстана выдвинул такое предложение на заседании Национального курултая, передает «Интерфакс». Токаев при этом сослался на доводы экспертов, а также мнение «неравнодушных граждан».

«Полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи», — сказал он.

Если инициатива будет поддержана, специально созданная комиссия займется изучением этого вопроса, заявил Токаев. Затем будет объявлен открытый конкурс на лучший эскиз нового герба Казахстана.