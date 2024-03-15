НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Автомобили на «механике» исчезнут в России

Источник:
Sibnet.ru
596 5

Продажи новых авто с механической коробкой передач в течение ближайших четырех лет достигнут исторического минимума, прогнозируют эксперты.

Россия следует общемировому тренду по отказу от механической трансмиссии, пишут «Известия». Так, в 2022 году «механикой» оснастили только 34% новых авто из европейских стран. Доля новых машин с ручной коробкой передач на отечественном рынке составляет 30–35%.

Одной из причин такой общемировой тенденции является ужесточение экологических стандартов, так как механическая трансмиссия не всегда может обеспечить необходимый уровень выбросов, который обеспечивается с АКПП.

В дальнейшем количество автомобилей с механической коробкой передач продолжит снижаться. В ближайшие годы такие машины останутся только в сегментах внедорожников, коммерческого транспорта и бюджетных моделей.

Еще по теме
Доплату за купленные автомобили потребовали с россиян
Стартовали продажи Lada Vesta с «автоматом»
Женщины в России стали больше мужчин ездить на автомобилях
Российский рынок автозапчастей наводнили подделки
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Появление голого Джона Сины на «Оскаре» разоблачили
Акулу разоблачили в «Маске»
ВСУ попытались прорвать границу России
Киев анонсировал военную операцию в Крыму
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

corrector

У него "решающие месяцы" уже два года подряд, может это месячные ? может пол сменить хочет ?

se 34

С его слов "Москва не остановится ", а что дальше пойдет европу захватывать? он что тупой?

corrector

если так всё прям пилили, то почему наши сделали , а твои богоподобные мерикосы нет ? просто тупые...

GammiPluh

Зачем? разговор о пустом, всушников разнесли как и обещали