Автомобили на «механике» исчезнут в России

Продажи новых авто с механической коробкой передач в течение ближайших четырех лет достигнут исторического минимума, прогнозируют эксперты.

Россия следует общемировому тренду по отказу от механической трансмиссии, пишут «Известия». Так, в 2022 году «механикой» оснастили только 34% новых авто из европейских стран. Доля новых машин с ручной коробкой передач на отечественном рынке составляет 30–35%.

Одной из причин такой общемировой тенденции является ужесточение экологических стандартов, так как механическая трансмиссия не всегда может обеспечить необходимый уровень выбросов, который обеспечивается с АКПП.

В дальнейшем количество автомобилей с механической коробкой передач продолжит снижаться. В ближайшие годы такие машины останутся только в сегментах внедорожников, коммерческого транспорта и бюджетных моделей.