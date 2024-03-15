Макрон не увидел ничего личного в отсутствии диалога с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в отсутствии у него диалога с российским лидером Владимиром Путиным нет личных причин.

«Здесь нет ничего личного, и я не хочу делать это личным. В этом нет никакого смысла. Мы не в художественной литературе, это не роман или сериал», — приводит ТАСС слова Макрона, сказанные им в эфире французского телевидения.

При этом французский президент подчеркнул, что он тот лидер, с кем Путин разговаривал больше всех.

С начала российской военной операции на Украине Макрон минимум 14 раз общался с Путиным по телефону.

По словам самого президента Франции, с декабря 2021 года он провел «сто часов» разговоров с президентом России. Последний раз главы обоих государств общались по телефону в сентябре 2022-го.

В декабре 2023 года Путин заявил, что Макрон сам прекратил «добрые отношения» и диалог с Францией в целом был прекращен по инициативе ее президента.