Боррель предсказал исход конфликта на Украине в ближайшие месяцы

Исход конфликта на Украине будет решен в ближайшие месяцы, поэтому Запад не должен медлить с оказанием военной помощи Киеву, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Многие аналитики ожидают крупного российского наступления этим летом, и Украина не может дожидаться результатов выборов в США», — цитирует ТАСС Борреля.

По его словам, во время визита в США он обсудил возможные последствия победы России. Москва «на этом не остановится», считает он. «Следующие месяцы будут решающими», — сказал Боррель.

«Мы должны ускориться. Мы должны увеличить нашу поддержку, делать больше и быстрее. Именно поэтому мы наращиваем наши промышленные мощности в сфере обороны. Это верно и для США», — подчеркнул глава европейской дипломатии.