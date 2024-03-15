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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Боррель предсказал исход конфликта на Украине в ближайшие месяцы

Источник:
ТАСС
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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Фото: © European Parliament

Исход конфликта на Украине будет решен в ближайшие месяцы, поэтому Запад не должен медлить с оказанием военной помощи Киеву, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Многие аналитики ожидают крупного российского наступления этим летом, и Украина не может дожидаться результатов выборов в США», — цитирует ТАСС Борреля.

По его словам, во время визита в США он обсудил возможные последствия победы России. Москва «на этом не остановится», считает он. «Следующие месяцы будут решающими», — сказал Боррель.

«Мы должны ускориться. Мы должны увеличить нашу поддержку, делать больше и быстрее. Именно поэтому мы наращиваем наши промышленные мощности в сфере обороны. Это верно и для США», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

pepelmetal

Агония украрейха, пуляют не глядя!

GammiPluh

Март явно не задался у ВСУ... патриоты, химарсы, артиллерия всех мастей, миги, вертушки, все аннигилировано...

jeryakob

Не важно как проголосовали, важно как подсчитали (с)

Peperz

И чего добъетесь таким голосованием?