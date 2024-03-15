Более 100 тысяч человек уже проголосовали дистанционно

Более 100 тысяч человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе в первый день выборов президента РФ, свидетельствуют данные портала по наблюдению за ДЭГ.

По состоянию на 04:20 мск избирателям в 28 регионах, ранее подавшим заявки на участие в ДЭГ, выдано уже 100 884 бюллетеня. Таким образом, явка по ДЭГ на федеральной платформе составила 2%.

Всего голосовать через федеральную платформу ДЭГ планируют 4,76 миллиона человек, приводит ТАСС данные Центральной избирательной комиссии.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Они проводятся в течение трех дней с использованием дистанционного электронного голосования.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.