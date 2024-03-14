Девушка Ди Каприо снялась топлес

Итальянская модель Виттория Черетти, которую считают девушкой Леонардо Ди Каприо, сфотографировалась топлес для британского журнала Pop Magazine.

Автором черно-белой съемки стал фэшн-фотограф Марк Кин. За стиль отвечала Стефани Вакнин, говорится в описании фото в соцсетях журнала.

Фото: © @thepopmag

Черетти — одна из самых известных супермоделей последних лет. В прошлом году она приняла участие почти в 400 показах мод и 23 раза украшала обложку журнала Vogue.

Слухи о романе девушки с Ди Каприо появились в мае 2023 года. Их засняли вместе на прогулке в Каннах, а затем видели на вечеринках. По слухам, актер даже познакомил модель с мамой.

Черетти в этом году исполнится 26 лет, а у Ди Каприо пока не было отношений с девушками старше 25 лет. Но недавно папарацци поймали актера в объятиях 33-летней певицы Тейяны Тейлор.

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