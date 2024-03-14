Российское оружие навело ужас на солдат ВСУ

Российские высокоточные планирующие авиабомбы наводят ужас на военнослужащих Украины, признали западные эксперты.

«Россия расширила свои преимущества в огневой мощи за счет применения новых высокоточных планирующих бомб в огромных количествах, что позволило ее авиации оказывать поддержку в огромных масштабах», — пишет издание Military Watch Magazine.

Отмечается, что украинские военнослужащие описали такие бомбы, как открывающие «врата ада». Самолеты запускают такие бомбы с безопасного расстояния, не входя в зону поражения вражеских систем ПВО.

Высокоточные авиабомбы оснащены универсальным модулем планирования и коррекции. Западные аналитики называют такие боеприпасы более дешевым аналогом американской «умной» бомбы Small Diameter Bomb.

Так, авиабомба ФАБ-1500 с модулем планирования и коррекции способна разрушить практически любые фортификации противника. Они летят без шума и попадают точно в цель, отклонение обычно не превышает пяти метров.