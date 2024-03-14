НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российское оружие навело ужас на солдат ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
229 1

Российские высокоточные планирующие авиабомбы наводят ужас на военнослужащих Украины, признали западные эксперты.

«Россия расширила свои преимущества в огневой мощи за счет применения новых высокоточных планирующих бомб в огромных количествах, что позволило ее авиации оказывать поддержку в огромных масштабах», — пишет издание Military Watch Magazine.

Отмечается, что украинские военнослужащие описали такие бомбы, как открывающие «врата ада». Самолеты запускают такие бомбы с безопасного расстояния, не входя в зону поражения вражеских систем ПВО.

Высокоточные авиабомбы оснащены универсальным модулем планирования и коррекции. Западные аналитики называют такие боеприпасы более дешевым аналогом американской «умной» бомбы Small Diameter Bomb.

Так, авиабомба ФАБ-1500 с модулем планирования и коррекции способна разрушить практически любые фортификации противника. Они летят без шума и попадают точно в цель, отклонение обычно не превышает пяти метров.

Тема: Военная операция на Украине
Медведев предложил Украине безоговорочно капитулировать
Уничтожение двух вертолетов ВСУ попало на видео
Российские бойцы провели рейд на правый берег Днепра
Глава ЦРУ раскрыл срок нового наступления Украины
смотреть все
Оборона #Оружие #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чешский эксперт рассказал, как НАТО развяжет войну против России
Появление голого Джона Сины на «Оскаре» разоблачили
Поседение волос оказалось обратимым процессом
Иранцы скопировали свой новейший танк с российского Т‑90
Обсуждение (1)
Картина дня
Медведев предложил Украине безоговорочно капитулировать
Боррель посчитал конфликт на Украине «звездными войнами»
Подсчитан средний возраст квартиры на вторичном рынке
Железный занавес опустят между Россией и Прибалтикой
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
81
Папа Римский призвал Украину поднять белый флаг
56
Франция соберет альянс для отправки войск на Украину
38
Российские умные бомбы взломали украинскую оборону
31
Путин обратился к россиянам
28
ВСУ попытались прорвать границу России