НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Бундестаг ФРГ проголосовал против поставок Украине ракет Taurus

Источник:
Sibnet.ru
194 2

Депутаты немецкого Бундестага проголосовали против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, следует из трансляции заседания парламента.

Против поставок Киеву дальнобойных ракет проголосовали 495 депутатов. Передачу Taurus поддержали 190 парламентариев, пишет издание Bild. Обсуждение поставок Украине Taurus велось с весны 2023 года.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставки Taurus. Свою позицию он аргументировал необходимостью отправки на Украину в этом случае немецких военнослужащих.

Шведско-германская крылатая ракета Taurus KEPD 350E отличается дальнобойностью — согласно производителю, ее характеристики позволяют поражать цели на расстоянии свыше 500 километров. Масса ракеты — 1 400 килограмма.

В полете Taurus способна ориентироваться по изображению местности, сравнивая его с картами из бортового компьютера. Это не требует постоянного сигнала спутниковых навигационных систем, в результате ракета более устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы.

Еще по теме
Боррель посчитал конфликт на Украине «звездными войнами»
Кремль объяснил слова Путина о готовности к ядерной войне
Медведев предложил Украине безоговорочно капитулировать
Железный занавес опустят между Россией и Прибалтикой
смотреть все
Политика #Мир #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чешский эксперт рассказал, как НАТО развяжет войну против России
Появление голого Джона Сины на «Оскаре» разоблачили
Поседение волос оказалось обратимым процессом
Иранцы скопировали свой новейший танк с российского Т‑90
Обсуждение (2)
Картина дня
Медведев предложил Украине безоговорочно капитулировать
Боррель посчитал конфликт на Украине «звездными войнами»
Подсчитан средний возраст квартиры на вторичном рынке
Железный занавес опустят между Россией и Прибалтикой
О самом главном
Что означают масленичные и блинные поговорки
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Что такое оговорки по Фрейду
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
81
Папа Римский призвал Украину поднять белый флаг
56
Франция соберет альянс для отправки войск на Украину
38
Российские умные бомбы взломали украинскую оборону
31
Путин обратился к россиянам
28
ВСУ попытались прорвать границу России