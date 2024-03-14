Бундестаг ФРГ проголосовал против поставок Украине ракет Taurus

Депутаты немецкого Бундестага проголосовали против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, следует из трансляции заседания парламента.

Против поставок Киеву дальнобойных ракет проголосовали 495 депутатов. Передачу Taurus поддержали 190 парламентариев, пишет издание Bild. Обсуждение поставок Украине Taurus велось с весны 2023 года.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставки Taurus. Свою позицию он аргументировал необходимостью отправки на Украину в этом случае немецких военнослужащих.

Шведско-германская крылатая ракета Taurus KEPD 350E отличается дальнобойностью — согласно производителю, ее характеристики позволяют поражать цели на расстоянии свыше 500 километров. Масса ракеты — 1 400 килограмма.

В полете Taurus способна ориентироваться по изображению местности, сравнивая его с картами из бортового компьютера. Это не требует постоянного сигнала спутниковых навигационных систем, в результате ракета более устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы.