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YouTube получил новую версию для умных телевизоров

Источник:
Sibnet.ru
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Приложение YouTube для умных телевизоров серьезно изменилось, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Так, переработана панель с информацией о видео. Теперь при ее открытии ролик будет отображаться не на весь экран. Такие изменения сделали для сохранения «правильного баланса между интерактивностью и погружением».

Раньше при открытии комментариев специальная панель появлялась поверх видео. Это мешало полноценному просмотру роликов. С новой панелью эта проблема устранена, отмечается в сообщении.

Изменения затронули и кнопки для основных действий — паузы, перемотки назад и вперед. Были разработаны три варианта нового интерфейса, в итоге разработчики выбрали для обновленной версии минималистичный вид.

Пользователи получат новую версию интерфейса в ближайшее время. Ожидается, что новые функции добавят в YouTube в течение нескольких недель.

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jeryakob

Не важно как проголосовали, важно как подсчитали (с)

GammiPluh

Март явно не задался у ВСУ... патриоты, химарсы, артиллерия всех мастей, миги, вертушки, все аннигилировано...

Peperz

И чего добъетесь таким голосованием?

pepelmetal

Агония украрейха, пуляют не глядя!