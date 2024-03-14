YouTube получил новую версию для умных телевизоров

Приложение YouTube для умных телевизоров серьезно изменилось, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Так, переработана панель с информацией о видео. Теперь при ее открытии ролик будет отображаться не на весь экран. Такие изменения сделали для сохранения «правильного баланса между интерактивностью и погружением».

Раньше при открытии комментариев специальная панель появлялась поверх видео. Это мешало полноценному просмотру роликов. С новой панелью эта проблема устранена, отмечается в сообщении.

Изменения затронули и кнопки для основных действий — паузы, перемотки назад и вперед. Были разработаны три варианта нового интерфейса, в итоге разработчики выбрали для обновленной версии минималистичный вид.

Пользователи получат новую версию интерфейса в ближайшее время. Ожидается, что новые функции добавят в YouTube в течение нескольких недель.