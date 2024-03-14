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Хилькевич назвала «Оскар» проклятием и привела доказательства

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @annakhilkevich

Российская актриса Анна Хилькевич уверена, что значение премии «Оскар» преувеличено. Более того, получение статуэтки влечет за собой неприятности.

Хилькевич в социальной сети написала, что вокруг «Оскара» много ритуальности, оккультизма и мистики. И вообще, Оскар — это олицетворение египетского бога Сокара. Сокар, согласно мифологии, это бог лжи, огня, греха, создатель мира иллюзий и хранитель входа в царство мертвых.

Актриса уверена, что после получения «Оскара» у большинства актеров все идет под откос. Особенно у женщин. А в Голливуде даже есть устойчивая фраза: «проклятье Оскара».

Итоги «Оскара» — 2024«Если интересно, можете почитать истории про Кейт Уинслет, Риз Уизерспун, Холли Берри, Гвинет Пелтроу. У всех после получения статуэтки личная жизнь летела в тартарары. Разводы, измены, домашнее насилие...Чего только не было. Все надежды на классную жизнь рушились как карточный домик», — написала Хилькевич.

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Топ комментариев

jeryakob

Не важно как проголосовали, важно как подсчитали (с)

GammiPluh

Март явно не задался у ВСУ... патриоты, химарсы, артиллерия всех мастей, миги, вертушки, все аннигилировано...

Peperz

И чего добъетесь таким голосованием?

pepelmetal

Агония украрейха, пуляют не глядя!