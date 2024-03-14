Хилькевич назвала «Оскар» проклятием и привела доказательства

Российская актриса Анна Хилькевич уверена, что значение премии «Оскар» преувеличено. Более того, получение статуэтки влечет за собой неприятности.

Хилькевич в социальной сети написала, что вокруг «Оскара» много ритуальности, оккультизма и мистики. И вообще, Оскар — это олицетворение египетского бога Сокара. Сокар, согласно мифологии, это бог лжи, огня, греха, создатель мира иллюзий и хранитель входа в царство мертвых.

Актриса уверена, что после получения «Оскара» у большинства актеров все идет под откос. Особенно у женщин. А в Голливуде даже есть устойчивая фраза: «проклятье Оскара».

Итоги «Оскара» — 2024«Если интересно, можете почитать истории про Кейт Уинслет, Риз Уизерспун, Холли Берри, Гвинет Пелтроу. У всех после получения статуэтки личная жизнь летела в тартарары. Разводы, измены, домашнее насилие...Чего только не было. Все надежды на классную жизнь рушились как карточный домик», — написала Хилькевич.