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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев предложил Украине безоговорочно капитулировать

Источник:
Sibnet.ru
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил для завершения конфликта на Украине свою «формулу мира».

Зампред Совбеза РФ счел сюрреалистичной «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. Медведев предложил альтернативный вариант из семи пунктов:

- полная и безоговорочная капитуляция Украины. Демилитаризация и запрет на создание военизированных формирований на ее территории;

- признание международным сообществом «нацистского характера» политического режима на Украине и проведение под контролем ООН «принудительной денацификации» всех органов власти;

- признание ООН утраты Украиной международной правосубъектности и невозможности вступления без согласия России в военные альянсы;

- отставка конституционных органов власти, проведение выборов во временный парламент под эгидой ООН;

- принятие законов о выплате компенсаций России за гибель ее граждан и причиненный ущерб регионам;

- воссоединение всей территории Украины с Россией;

- самороспуск временного парламента, признание ООН акта о воссоединении.

«Мир может быть достигнут либо при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, либо путем капитуляции одной из сторон конфликта»», — отметил Медведев.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

jeryakob

Не важно как проголосовали, важно как подсчитали (с)

GammiPluh

Март явно не задался у ВСУ... патриоты, химарсы, артиллерия всех мастей, миги, вертушки, все аннигилировано...

Peperz

И чего добъетесь таким голосованием?

pepelmetal

Агония украрейха, пуляют не глядя!