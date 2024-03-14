Медведев предложил Украине безоговорочно капитулировать

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил для завершения конфликта на Украине свою «формулу мира».

Зампред Совбеза РФ счел сюрреалистичной «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. Медведев предложил альтернативный вариант из семи пунктов:

- полная и безоговорочная капитуляция Украины. Демилитаризация и запрет на создание военизированных формирований на ее территории;

- признание международным сообществом «нацистского характера» политического режима на Украине и проведение под контролем ООН «принудительной денацификации» всех органов власти;

- признание ООН утраты Украиной международной правосубъектности и невозможности вступления без согласия России в военные альянсы;

- отставка конституционных органов власти, проведение выборов во временный парламент под эгидой ООН;

- принятие законов о выплате компенсаций России за гибель ее граждан и причиненный ущерб регионам;

- воссоединение всей территории Украины с Россией;

- самороспуск временного парламента, признание ООН акта о воссоединении.

«Мир может быть достигнут либо при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, либо путем капитуляции одной из сторон конфликта»», — отметил Медведев.