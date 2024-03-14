Железный занавес опустят между Россией и Прибалтикой

Страны Балтии намерены опустить железный занавес на границе с Россией, заявила латвийский премьер Эвика Силиня. Трансляция ее выступления доступна на YouTube.

«Мы понимаем, что в будущем возникнет железный занавес между прибалтийскими государствами и Россией и Белоруссией», — сказала Силиня.

Премьер уточнила, что имеет в виду достижение энергетической и экономической независимости от России. При этом она признала, что достичь этой цели будет непросто, данный процесс требует времени.

Латвия вместе с Польшей, Эстонией и Литвой с осени 2022 года запрещает въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Он дважды продлевался, сейчас он действует до 4 марта 2025 года.